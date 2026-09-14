11 вересня державні інспектори спільно з представниками 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України провели природоохоронний рейд на березі Березанського лиману поблизу села Чорноморка Миколаївського району.

Під час обстеження виявили порушника, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям — месиновою сіткою.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, в сітці знаходилися 170 особин кефалі виду «Сингіль» та 15 особин молоді судака.



Незаконний вилов є порушенням природоохоронного законодавства та Правил любительського рибальства. Інспекція розрахувала збитки на понад 339 тисяч гривень.



За фактом порушення оформлено відповідні матеріали, які направлено до суду.

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