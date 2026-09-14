Херсон повністю знеструмлений в понеділок, 14 вересня, через аварію. Наразі фахівці з’ясовують причину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

“Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з’ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням”, – зазначив він.

Шанько також нагадав, що у місті працюють “Пункти незламності”, де місцеві жителі можуть зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.