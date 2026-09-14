Вчора в Україні відзначили річницю Харківської наступальної операції 2022 року.

Тоді Силами оборони було героїчно звільнено понад 500 населених пунктів. Практично вся Харківщина була повернута під контроль України.

За кожним звільненим містом і селом — долі людей, які пережили російську окупацію. Особливо сильним потрясінням для України та світу стали масові поховання, знайдені під час деокупації. Про це нагадав омбудсмен Дмитро Лубінець.

-Загалом на Харківщині виявили 981 тіло. Серед них — 774 цивільні: 293 жінки, 415 чоловіків та 27 дітей. Щодо 39 людей не вдалося встановити стать.

Ізюм став одним із найстрашніших свідчень злочинів окупації. Станом на вересень 2022 року, з 436 ексгумованих тіл більшість мала ознаки насильницької смерті, 30 — сліди катувань!

Тіла людей знаходили зі зв’язаними руками, мотузками на шиї, переламаними кінцівками та вогнепальними пораненнями.

Російська окупація — синонім системних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права: вбивств цивільних, незаконних затримань, насильницьких зникнень, катувань, переслідувань за проукраїнську позицію та українську ідентичність.

Після звільнення залишилися зруйновані будинки, заміновані території, втрачене майно та зламані долі.

Водночас частину населених пунктів було повторно окуповано противником з 2022-го. Наші громадяни знову опинились під загрозою російського свавілля! Наш обов’язок — пам’ятати про кожну людину, фіксувати кожен злочин і домагатися справедливості, – нагадав Лубінець.

Ми не знаємо, що відбувається на інших окупованих територіях, але те, що зробили росіяни на Харківщині за пів року, є найкращими ліками від песимізму, зневіри і дурних питань “за що ми воюємо”. Щоб не опинитися в окупації!