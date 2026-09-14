Як повідомили у Генштабі, Силами оборони України уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місця запуску ударних БпЛА та засоби управління противника.

13 вересня та в ніч на 14 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.

У Сочі Краснодарського краю рф уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Довідково. РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

У районах Курська Курської області рф та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області – пункт управління БпЛА підрозділу.

У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області рф уражено радіолокаційні станції противника.

У районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів.

А у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області рф – три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.