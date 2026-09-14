Президент РФ Володимир Путін наразі не зацікавлений у зниженні темпів бойових дій до зими і, ймовірно, розраховує перечекати зиму, щоб посилити свої позиції. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив Сенатор Том Тілліс, співголова Спостережної групи НАТО в Сенаті й республіканець з Північної Кароліни 13 вересня, під час свого візиту до України, повідомляє Радіо Свобода.

За словами сенатора, якщо російський президент «інтелектуально чесний із собою», то розуміє, що знаходиться на межі можливостей.

«Його економіка страждає. Він збирається йти на вибори. Йому доведеться розглянути питання про примусовий призов після того, як він платить тисячі доларів, щоб заохотити людей йти добровольцями. Відправляє ув’язнених на поле бою. Для мене це все ознаки відчайдушного деспота», – сказав він.

Сенатор вважає, що Путін розраховує пережити зиму та отримати після неї додаткові важелі впливу. Водночас, за його словами, США мають продовжувати підтримувати Україну та не дозволити Росії використати зиму як інструмент тиску.

«Нам потрібно переконатися, що зима, страждання, які він вже дуже явно намагається накласти на Україну, що це в нього буде жахлива зима. І американський народ має бути поінформований про його терористичну тактику тут. Ми чули так багато повідомлень про поведінку, яка є ознаками терориста. Тож, враховуючи те, як вони намагаються тероризувати населення, він розглядає цю зиму як можливість. І я розглядаю цю зиму як можливість, як можливість допомогти йому продовжувати спускатися слизьким схилом невдачі вниз», – сказав американський сенатор Том Тілліс.

Щодо російських ударів по об’єктах американських компаній в Україні, то на думку сенатора їх потрібно розглядати не лише як атаки на американський бізнес, а як частину ширшої стратегії Кремля з тероризування країни:

«Щодо нападів на американські компанії, я думаю, що все це потребує розголосу, це потребує публікації. Але я не думаю, що США розглядають це просто як напад. Сподіваюся, ми не розглядатимемо це лише як питання нападу на американську промисловість чи корпорацію. Ми маємо розглядати це як напад на демократію та суверенну державу, яка нічого не зробила, щоб цього заслужити».

Говорячи про пошкоджений російськими ударами об’єкт американської компанії Cargill, сенатор назвав його ще одним прикладом дій Путіна, спрямованих, на його думку, на тероризування населення та безпосередній вплив на ширші верстви людей. Він пояснив, що йдеться не лише про конкретний об’єкт, а про весь ланцюг – від вирощування сільськогосподарських культур до їхнього експорту та забезпечення людей продовольством.

«Путін свідомо вирішує не лише завдати болю людям, які намагаються вирощувати кукурудзу та зерно й експортувати їх, але й безпосередньо впливає на доступ до їжі з найскладніших географічних регіонів світу, зокрема в Африці. Це частина його плану та стратегії. Путін, по суті, ухвалив рішення знищити харчову промисловість в Україні та морити голодом людей в Африці заради власних егоїстичних цілей».