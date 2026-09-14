На Миколаївщині інспектори ДержЕкоінспекції Південно-Західного округу виявили незаконний забір піску біля села Новопетрівське Миколаївського району.

За цим фактом інспекція склала три протоколи за статтею 47 КУпАП — порушення права державної власності на надра.

На кожного з трьох порушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень.

Інспекція продовжує контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та використанням природних ресурсів.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, раніше на Миколаївщині виявили незаконний кар’єр – порушника оштрафували, а весь добутий пісок зобов’язали повернути назад