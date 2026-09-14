Новий епідемічний сезон у цьому році розпочинається 28 вересня. Але у Первомайському районі вже зареєстровано перший цієї осені підтверджений випадок грипу А у чоловіка, якого було госпіталізовано до закладу охорони здоров’я.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає Інше ТВ.

Спеціалісти нагадують, чим грип відрізняється від звичайної застуди, які симптоми не варто ігнорувати та як захистити себе від тяжкого перебігу хвороби.

Грип завжди починається раптово та гостро (на відміну від звичайної застуди):

висока температура: різкий підйом до 38–40°C вже в перші години хвороби;

інтоксикація: сильний головний біль, ломота в м’язах, суглобах та тілі;

слабкість: виражена втома, млявість, втрата апетиту;

респіраторні ознаки: сухий кашель, біль у горлі, згодом може приєднатися нежить.

Головні відмінності між грипом А та В

Грип А: є більш мінливим, зазвичай має важчий перебіг, розвивається стрімко та здатний викликати масштабні епідемії чи пандемії, оскільки передається як між людьми, так і від тварин.

Грип В: передається виключно від людини до людини, перебіг часто дещо м’якший, але також може призводити до ускладнень (бронхіту, пневмонії), особливо у дітей та молоді.

Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо спостерігаються:

утруднене дихання або задишка;

біль у грудях чи животі;

сплутаність свідомості чи надмірна сильна млявість.

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту, який суттєво знижує ризик важкого перебігу. Оптимально робити щеплення напередодні сезону захворюваності (восени).

Як повідомляло Інше ТВ, минулого епідсезону в Україні був дефіцит вакцин від грипу.