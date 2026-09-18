Річка Фіцрой у Рокгемптоні, штат Квінсленд, де мешкає близько 500 морських крокодилів, прийме олімпійські та паралімпійські змагання з веслування й каное під час Ігор-2032 у Брісбені, пише Кореспондент.

Зазначається, що місце проведення змагань пройшло незалежну технічну оцінку. Фахівці перевірили погодні умови, рівень води та ризик повеней, однак наявність крокодилів під час оцінювання не враховували.

Проти проведення змагань на Фіцрої раніше виступали представники Великої Британії, Німеччини та Ірландії, які висловлювали занепокоєння щодо безпеки. Перенести змагання в іншу частину штату закликали 542 веслувальники, серед яких був олімпійський чемпіон Дрю Гінн.

Серед інших проблем називали велику кількість мулу та ризик повеней. Водночас технічна оцінка не виявила жодних перешкод.

За словами президента World Rowing Жана-Крістофа Роллана, на річці Фіцрой проведуть змагання з чотирьох дисциплін: веслування, паравеслування, спринтерського веслування на каное та параканое.

Як відомо, Олімпійські ігри-2032 у Брісбені триватимуть з 23 липня до 8 серпня.