Як повідомляло ІншеТВ, у Єврокомісії заявили, що Вже сьогодні Україна отримає від ЄС €3,3 млрд на закупівлю ракет і дронів. І Україна дійсно ці гроші вже отримала.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

-Отримали черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

-Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони, — заявив Корецький.