Про це вчора пізно ввечері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом Зеленським.

-Завтра ми перерахуємо Україні ще €3,3 млрд на закупівлю ракет і дронів. Цього року ми вже забезпечили Україні майже €15 млрд підтримки. Буде ще більше.

Минулого тижня ми схвалили фінансування ЄС для систем Patriot через наш кредит на підтримку України. Але очевидно, що потрібно більше.



росія безупинно б’є по Києву, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців неможливим.



Ми стоїмо поруч із ними. І з усіма українцями.



Саме тому я оголосила, що ми готові використати залишкові кошти SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України.



Ми хочемо разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на нашу спільну антибалістичну систему Freya.



Щоб ми могли поєднати бойовий досвід та інновації України з технологіями й промисловою потужністю Європи.



Наша підтримка виходить далеко за межі оборони.



Ми обговорили реформи, необхідні в Раді, щоб розблокувати подальше фінансування і зберегти рух України вперед на її шляху до нашого Союзу.



Наступного тижня я буду на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.



Моє послання друзям України в усьому світі буде простим:



Європа посилює підтримку. Тепер інші також мають посилити свою підтримку, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Польща обурена планами Єврокомісії віддати мільярди на оборону Україні