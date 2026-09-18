Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише Кореспондент.

За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди мають перейти в укриття.

Прем’єр зазначив, що залежно від ситуації на місці Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

В свою чергу Укрзалізниця разом з місцевими органами влади повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

“Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС”, – заявив Корецький.

В кожному регіоні мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів та прискорити встановлення мобільних укриттів.