Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписала рішення уряду щодо скасування у 2027 році дорожного податку для мотоциклів та більшості авто малого та середнього класу, пише ЛБ.

Таким чином влада хоче компенсувати населенню різке зростання цін на паливо. Ініціатива коштуватиме бюджету понад 2 мільярди євро, а джерело фінансування пільги поки залишається нез’ясованим.

Податкове послаблення розкритикували у керівництві ЄС та Міжнародному валютному фонді. Там вважають, що уряд мав би зосередити пільги лише на вразливих верствах населення і не погіршувати при цьому і так складну ситуацію з бюджетними фінансами.

Мелоні звинуватили у популізмі, спрямованому на поліпшення передвиборчої ситуації для її партії, яка нещодавно зафіксувала найдовше перебування при владі в Італії з часів падіння диктаторського режиму Беніто Муссоліні. У 2027 році італійці обиратимуть новий склад парламенту, і поки Мелоні не є фавориткою волевиявлення, адже більшість людей в опитуваннях готові підтримати лівоцентристів.