росія вступила в нову фазу тотальної війни проти України. Про це йдеться у матеріалі The Economist, повідомляє УНН.

Зазначається, що у Києві останнім часом сталися серйозні перебої в роботі громадського транспорту.

Завивання сирен та вереск додатків, що попереджають про майбутні удари, є звичайними звуками повсюди. Вибухи на автозаправних та залізничних станціях, у торгових центрах, офісах та багатоквартирних будинках є постійним фоном. Деякі повідомлення свідчать про новий відтік сімей зі столиці до безпечніших районів на захід – пише видання.

Вказується, що мешканці столиці звикли, якщо не змирилися, з викликами життя під час війни. При цьому новий етап війни чинить фізичний, психологічний, економічний і політичний тиск на Україну. При цьому наразі незрозуміло, на яке послаблення напруги українці можуть розраховувати завдяки дипломатії.

За словами джерел, знайомих із переговорами спецпредставників Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, найближчими тижнями може з’явитися пропозиція обмеженої технічної угоди. Тристоронні переговори за участю США, росії та України можуть відбутися в Абу-Дабі на початку жовтня. Але, за даними авторів, путін щонайменше до весни не погодиться на зупинку наступальних дій.