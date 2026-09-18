Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Саудівській Аравії 48 винищувачів F-35 на суму 24,3 мільярда доларів. Державний департамент оголосив у четвер, що погодив можливий продаж літаків та супутнього обладнання. Про це повідомляє dpa, пише УНН.

“Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки основного союзника поза НАТО, який є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в регіоні Перської затоки”, — заявили у відомстві.

“Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить військовий баланс у регіоні”, — додали в Держдепі.

Посольство Саудівської Аравії в США зазначило, що потенційна угода відображає “міць і тривалий характер” саудівсько-американського стратегічного партнерства, а також подальший розвиток оборонної співпраці.

У листопаді президент США Дональд Трамп напередодні візиту кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана до Вашингтона заявив, що США готові продати винищувачі Саудівській Аравії.

Підтримувані Іраном хусити посилили атаки на сусідню Саудівську Аравію на тлі нової ескалації війни в Ємені. Королівство також зазнало атак з території Іраку.

Досі Ізраїль був єдиною країною на Близькому Сході, яка мала на озброєнні ці американські малопомітні літаки.

F-35 вважається найсучаснішим винищувачем у світі. Його також закупили для так званої програми НАТО з “спільного використання ядерної зброї” (nuclear sharing) — концепції стримування, за якою союзники мають доступ до американських ядерних бомб. Завдяки особливій формі та спеціальному покриттю корпус літака складно виявити ворожими радарами.