Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час першої сесії установчого саміту восьми країн Карпатського регіону Carpathian 8 Summit.

Саміт такого рівня, який об’єднує всі карпатські держави, уперше проводиться в українській частині Карпат, на Івано-Франківщині.

-Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом.

Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад.

Зеленський повідомив також, що до роботи саміту приєднаються й представники Європейського Союзу.

Таким чином до С8 входять: Україна, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія.