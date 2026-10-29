За позовом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області державі повернуто земельну ділянку площею понад 33 га, розташовану в межах національного природного парку «Бузький Гард». Вартість землі становить понад 4,7 млн грн.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Прокурори встановили, що земельну ділянку незаконно передали з державної у комунальну власність як землі сільськогосподарського призначення. При цьому частина її території належить до земель природно-заповідного фонду та входить до складу Національного природного парку «Бузький Гард», територія якого включена до Смарагдової мережі України.

Передача землі відбулася за рішенням Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, яке не мало відповідних повноважень щодо розпорядження нею. Зміну цільового призначення та категорії земель у встановленому законом порядку не здійснили.

Такі дії суперечать вимогам земельного та природоохоронного законодавства, оскільки землі природно-заповідного фонду мають особливий правовий режим охорони та використання.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення земельної ділянки. Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов, зобов’язавши повернути землю у державну власність.

Повернення цієї території сприятиме збереженню унікальних природних комплексів національного природного парку «Бузький Гард», охороні біорізноманіття та недопущенню незаконного розпорядження землями природно-заповідного фонду.

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