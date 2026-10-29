Перемир’я, запроваджене в рамках гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині, росіяни використовують для перегрупування своїх підрозділів, щоб завдавати якомога глибших ударів по правому берегу Дніпра.

Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс у своєму телеграм-каналі.

-На Херсонщині противник використовує перемирʼя для перегрупування своїх підрозділів, підтягуючи ближче до Дніпра розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного нам правого берега Дніпра.

Обстановка по закінченню перемирʼя однозначно загостриться, положення наших військ може ускладнитись, не виключена активність десантних груп противника через Дніпро, попереджає військовий.