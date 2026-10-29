Координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмале заявив, що організація не бере участі у гуманітарній місії щодо тимчасово окупованих Олешок.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар Маттіаса Шмале.

«Ми не беремо безпосередньої участі в тому, що ви називаєте гуманітарною місією. Проте ми ведемо діалог із зацікавленими сторонами — зокрема, з омбудсменом Лубінцем. Ми запропонували свою підтримку на випадок, якщо вона знадобиться», — сказав координатор ООН.

Він повідомив, що координатор з питань надзвичайної допомоги Том Флетчер після перебування в Україні встановив контакт з російською місією ООН щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

«Ми конкретно запитували про безпечний прохід для мешканців Олешок, щоб туди могла надійти допомога. Наразі ми, по суті, не отримали жодної відповіді», — сказав Шмале.

Він також повідомив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш не має контактів з президентом РФ Путіним, але він «виступає» на засіданнях Ради безпеки ООН, на яких присутні представники Росії. Маттіас Шмале заявив, що, можливо, Гутерріш спілкується з представниками РФ, але він не може це підтвердити.

Також Маттіас Шмале повідомив, що ситуація на тимчасово окупованих територіях України є складною.

«Гадаю, Олешки — не виняток. Там ситуація особливо погана, але, як мені здається, це поблизу лінії фронту. Я згадував про 1 200 кілометрів лінії фронту. По той бік лінії фронту, на окупованих територіях, я майже впевнений, що ми знайдемо й інші ситуації, подібні до тієї, що в Олешках», — сказав Маттіас Шмале.

Він заявив, що щонайменше мільйон людей потребують гуманітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях та що ситуація, подібна до гуманітарної катастрофи в Олешках, можлива в інших населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України та що «протягом найближчих тижнів і місяців ми дізнаємося про нові подібні випадки».

Як повідомляло Інше ТВ, В Олешках тихо, Лубінець каже – завдяки його зв’язку з російською омбудсменкою Лантратовою