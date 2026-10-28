-30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей, – повідомив український омбудсмен.

-Окремо дякую Першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу.

А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля.

Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує.

Продовжуємо працювати.