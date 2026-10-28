Президент Володимир Зеленський заявив, що серед кандидатур на призначення послом України у США розглядали експрем’єрку Юлію Свириденко, колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Палісу. Втім, останній відмовився.

Про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, передав кореспондент Суспільного.

На думку президента, саме бригадний генерал міг би стати хорошим послом, й, мовляв, його знає американський лідер Дональд Трамп.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: «На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду». Будемо продовжувати консультації щодо цього», — сказав Зеленський.

3 серпня 2026 року президент підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посолки України в США, а наступного дня антикорупційники оголосили їй підозру в незаконному збагаченні.