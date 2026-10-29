В Україні зросла мінімальна сума заборгованості, зокрема за комунальні послуги, через яку в боржника можуть забрали єдине житло. Тепер цей поріг становить понад 430 тисяч гривень замість попередніх 170 тисяч.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Нові правила діють із 23 жовтня відповідно до закону № 4833-IX. У відомстві пояснюють: якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тисяч гривень, то для накопичення такого боргу потрібно не платити близько шести років.

До того ж навіть перевищення цієї суми не означає, що квартиру чи будинок заберуть автоматично, вказують у Мін’юсті.

Закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях — окремі гарантії під час виконавчого провадження.

«Чи будуть відбирати житло за комунальні борги? Завжди була певна сума, до якої житло не забирали. Вона була визначена законом. Раніше це було близько 170 тисяч гривень. Зараз, враховуючи воєнні реалії, курси валют та об’єктивну ситуацію, в якій опинилося населення нашої держави, ми підвищили цю суму до 430 тисяч. Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити борги за комуналку. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей», — Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.