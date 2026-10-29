В Україні завершується активна фаза осінньої посівної кампанії.

Станом на 28 жовтня 2026 року озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяно 5 347,9 тис. га, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, площа посіву озимих зернових культур становить 4 213,2 тис. га, що складає 80,8% від прогнозованих площ.

Основні показники в розрізі культур:

пшениця та тритикале: засіяно 3 750,7 тис. га (82,6% від прогнозу);

ячмінь: посіяно 390 тис. га (65,7% від прогнозу);

жито: 72,5 тис. га (94,5% від прогнозу);

ріпак: аграрії 23 областей перевищили прогнозні показники, засіявши 1 134,7 тис. га, або 102,7% від плану.

За загальними площами посіву озимих зернових культур у трійку лідерів входять:

Миколаївська область – загалом засіяно 492 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 393 тис. га; ячмінь – 97 тис. га; жито – 2 тис. га.

Дніпропетровська область – загалом засіяно 432,6 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 385,2 тис. га; ячмінь – 45,7 тис. га; жито – 1,7 тис. га.

Кіровоградська область – загалом засіяно 379,9 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 348,4 тис. га; ячмінь – 31,5 тис. га.

Високі темпи робіт також демонструють аграрії Одеської (330 тис. га), Полтавської (278,6 тис. га), Хмельницької (215,2 тис. га) та Черкаської (214,9 тис. га) областей.

Найбільші площі озимого ріпаку засіяно в Одеській (180 тис. га), Вінницькій (125 тис. га), Миколаївській (98 тис. га) областях.

Як повідомляло Інше ТВ, Посівна набирає обертів: в Україні найбільше засіяли на Миколаївщині