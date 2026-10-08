Українські аграрії продовжують осінню посівну, попри те що темпи робіт відрізняються залежно від культури. Станом на 7 жовтня озимими зерновими вже засіяли 2 млн 520,2 тис. га – 48,4% від прогнозованої площі. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, пише Кореспондент.

Найбільше площ припадає на пшеницю та тритикале – 2 млн 252,5 тис. га, або майже половину запланованого обсягу. Ячменем засіяли 209,9 тис. га, житом – 57,8 тис. га.

Посівна зернових за останній тиждень помітно прискорилася: площі зросли на 925,7 тис. га проти 853,2 тис. га тижнем раніше.

Водночас показники майже відповідають торішнім. На аналогічну дату 2025 року аграрії засіяли 2 млн 571,7 тис. га зернових – лише на 2% більше. Пшениці тоді посіяли більше, зате цьогоріч випереджають торішні показники за ячменем та житом.

Озимий ріпак уже фактично виходить на фінішну пряму. Його посіяно 1 млн 40,9 тис. га, або 94,2% прогнозу. За тиждень площа збільшилася лише на 22,9 тис. га, хоча роком раніше цей показник був більшим.

Лідерами за посівами озимих зернових стали Миколаївська, Дніпропетровська та Полтавська області. Найбільшу площу вже засіяли на Миколаївщині – 368,8 тис. га.