За ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави – 20 мільйонів гривень.

Про це «Схемам» стало відомо від джерел в правоохоронних органах.

Раніше під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 – це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу ексчиновниці, з них 5 млн – її власні кошти. Тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп». У межах цієї справи НАБУ заявляло про викриття злочинного угруповання, яке, за даними слідства, «організувало й забезпечило легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». До складу групи, як зазначає слідство, входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління держбанку і голова наглядової ради держбанку.