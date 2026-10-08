Міністерству цифрової трансформації України необхідно у грудні цього року забезпечити впровадження нових електронних публічних послуг у питаннях соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, а також бізнесу та послуг для водіїв.

Згідно з розпорядженням уряду №999 від 30 вересня, яким затверджено План пріоритетних дій уряду, очікується, що в результаті реалізації відповідних рішень буде впроваджено не менше як 25 нових електронних публічних послуг на порталі “Дія”, пише Iнтерфакс.

Окремим напрямом є розвиток освітнього мобільного застосунку “Мрія”. У грудні Мінцифри має розробити та подати законопроєкт щодо функціонування освітнього застосунку та використання електронних документів про освіту. Очікується, що документ врегулює на законодавчому рівні засади функціонування “Мрії” та використання е-документів про освіту.

У межах проєкту “Мрія. Дошкілля” також планується забезпечити можливість використання застосунку “Мрія” у 40 закладах дошкільної освіти.

Крім того, у грудні Мінцифри та державне підприємство “Дія” мають забезпечити функціонування модулів штучного інтелекту в “Мрії”. Очікується, що це дасть змогу скоротити час підготовки вчителів до уроків, покращити використання аналітики успішності та відвідуваності й оптимізувати формування розкладу.

Що стосується оборонних технологій, то у грудні Фонд розвитку інновацій має започаткувати перший етап реалізації спільних грантових програм із міжнародними партнерами, зокрема “UNITE Brave NATO” та “Brave France”. Очікується залучення понад EUR20 млн міжнародного грантового фінансування.

Фонду розвитку інновацій також поставлено завдання у грудні розширити співпрацю з ЄС у межах проєкту “BraveTech EU” та долучитися до інструменту ЄС “Ukraine Support Instrument”. Передбачено залучення EUR36 млн на грантову програму кластеру оборонних технологій Brave1.

Крім того, у грудні Фонд розвитку інновацій має забезпечити реалізацію міжнародних грантових програм із залученням нових держав-союзників, зокрема в межах ініціатив “Brave Sweden”, “Brave Germany”, “Brave Lithuania” та “Brave Netherlands”. Очікується залучення EUR40 млн міжнародного грантового фінансування.

У грудні також планується збільшити загальний обсяг інвестицій в українські оборонні компанії в межах кластеру оборонних технологій Brave1 з $220 млн до $350 млн за умови запровадження спрощеної процедури експорту оборонних технологій.

Зазначається, в листопаді Мінцифри та ДП “Дія” мають забезпечити функціонування програмно-апаратного комплексу “Фабрика штучного інтелекту”, який використовуватиметься для розроблення та впровадження нових інструментів ШІ.

Серед інших завдань визначено, що у грудні Мінцифри та ДП “Дія” мають реалізувати пілотний проєкт зі створення платформи інструментів ШІ для державних службовців у розділі “Дія.Офіс” порталу “Дія”. Очікується, що це забезпечить єдиний інтерфейс використання ШІ для держслужбовців.

Крім того, у грудні Мінцифри та ДП “Дія” мають забезпечити перенесення сервісів ШІ на порталі “Дія” (“Дія.АІ”) та служби підтримки на програмно-апаратний комплекс “Фабрика штучного інтелекту”.