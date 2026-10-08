Сьогодні дрони FP-1 подолали понад 1300 км і атакували Омський нафтопереробний завод (ОНПЗ). Це найбільше підприємство з переробки нафти в Росії, розташоване в Омську та підконтрольне компанії «Газпром нафта», яке забезпечує виробництво значної частини російського бензину та дизельного палива.

Виробнича потужність: понад 22 млн тонн нафти на рік. Випускає близько 50 видів нафтопродуктів, зокрема бензину стандарту Євро-5, авіаційного гасу та дизельного палива.

Перед тим Омський НПЗ українські дрони атакували 6 липня 2026 року: удар на рекордній відстані (близько 2500 км від кордону з Україною), внаслідок якого було пошкоджено ключові технологічні установки АВТ-10 та АВТ-11, що суттєво знизило виробничі потужності заводу.