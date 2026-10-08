Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки та вшанував пам’ять загиблих унаслідок ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває у Прилуках.

Разом з Володимиром Зеленським Прилуки відвідали міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Ми приїхали сюди допомогти, поспілкуватися з людьми, також заїхати до лікарень, подивитися, що потрібно людям, які умови. Вшанувати всіх загиблих», — сказав президент України.

Про приїзд Еда Мілібенда до України президент України сказав таке:

«Хочу подякувати британському колезі, який сьогодні приїхав до столиці. Але ми запропонували поїхати разом до Прилук і показати реальність, що відбувається, які удари щоденні, як люди наші проходять цю боротьбу».

Водночас Ед Мілібенд також прокоментував свою поїздку до Прилук.

«Я тут, щоб виразити мою солідарність з українцями. І я захоплююсь їхньою стійкістю та відвагою. І, я хочу сказати, ми прийдемо до вирішення цього суцільного звірства. Вбивство 22 цивільних, з них п’ятьох дітей, немовлят — це лиходійська стратегія Путіна в цьому конфлікті».

За словами Зеленського, близько 500 людей працювали на місці влучання, зокрема поліцейські та рятувальники.

-Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 30 людей загинули, і, на жаль, кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалось упізнати через тяжкість отриманих травм. Мої співчуття всім рідним і близьким. Загалом ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі.

Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна памʼять загиблим.

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