Оперативно-виїзну бригаду АТ «Миколаївобленерго» атакував ворожий дрон – лише дивом обійшлося без жертв, повідомили на підприємстві.

Інцидент стався у темний час доби 7 жовтня. Наша оперативно-виїзна бригада працювала на виїзді, коли почула наближення FPV-дрона. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло бригадного автомобіля — і дивом не вибухнув. Натомість дрон розпався на частини та загорівся.



Після цього енергетики повернулися до автомобіля та ліквідували загоряння. Часу на завершення робіт залишалося зовсім мало — навколо вже було чутно інші ворожі дрони.

Виїжджали полями, аби не “засвітитися”. Дорога зайняла значно більше часу, але найважливіше — люди повернулися цілими та неушкодженими, – підкреслили у Миколаївобленерго.