Київ, 1997 рік. Великі амбіції, швидкі гроші, бандити, афери та нові правила життя. Саме в атмосферу буремних 90-х перенесе глядачів нова українська комедія «За двома зайцями. 90-ті», яка пропонує сучасне переосмислення відомої історії.

Про це повідомляє ДержКіно України, передає Інше ТВ.

Початок знімального процесу традиційно відзначили розбиттям символічної тарілки. На знімальному майданчику були присутні Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов та продюсери стрічки Сергій і Олена Лавренюки.

У центрі сюжету — дрібний аферист Слава Хвостов, який заборгував бандитам і впливовому депутату Івану Івановичу. Щоб вибратися з фінансової пастки, він вирішує одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою. Однак є одна проблема: Слава вже публічно пообіцяв одружитися з Галею.

За словами продюсера Сергія Лавренюка, стрічка не є ремейком, а становить цілком нову історію, яка крізь долі героїв переосмислює шлях України після розпаду СРСР та її цивілізаційний вибір між Росією та Європою.

«Ми аж до 2022 року бігали за двома зайцями й не могли визначитися, куди нам рухатися: до північного сусіда чи в Європу. На жаль, ми зрештою розібралися, але ціна виявилася дуже великою», — зазначив продюсер.

Творча команда фільму

Режисер — Аркадій Непиталюк.

Автори сценарію — Людмила Тимошенко та Аркадій Непиталюк.

У ролях: Олексій Гнатковський, Кароліна Мруга, Олена Хохлаткіна, Римма Зюбіна, Сергій Детюк, Іван Шаран, Марія Краснощок, Софія Лешишак, Михайло Матюхін, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Леся Самаєва, Олена Узлюк та інші.

Проєкт «За двома зайцями. 90-ті» став одним із переможців державної ініціативи «Тисячовесна», спрямованої на підтримку створення українського культурного продукту.

Як повідомляло Інше ТВ, На кіностудії Довженка після обстрілу у червні чудом вціліли костюми з фільмів «За двома зайцями» і «Тіні забутих предків»