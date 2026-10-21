Кіберфахівці Служби безпеки України затримали чергового інформаційного поплічника ворога у Миколаєві.

Як повідомили в Управлінні СБ України у Миколаївській області, зловмисник діяв на замовлення представника рф та поширював деструктивний контент у мережі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 52-річний безробітний місцевий житель. Спочатку він був активним учасником і коментатором проросійських загальнодоступних Telegram-чатів. Саме через його активність у проросійських спільнотах на чоловіка вийшов представник рф.

Встановлено, що зловмисник мав намір отримувати грошову винагороду від російського куратора за адміністрування Telegram-каналу з аудиторією понад 13 тисяч підписників.

Зловмисник особисто готував і публікував у спільноті антиукраїнські матеріали, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Зокрема, у публікаціях стверджувалося, що війну нібито розпочала Україна, а сама Україна називалася «державою-агресором».

Крім цього, фігурант заперечував збройну агресію рф проти України в іншому загальнодоступному проросійському Telegram-чаті.

Ініційована СБУ семантико-лінгвістична експертиза підтвердила, що матеріали, які систематично поширював агітатор, містять ознаки дій, спрямованих на підтримку збройної агресії рф.

Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 6 ст. 111-1 — провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії рф;

• ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені з використанням засобів масової інформації.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.