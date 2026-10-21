Вчора вночі було атаковано дата-центр «Углетелеком» та “Елеком”, які є магістральним оператором зв’язку на окупованій Донеччині.

Компанія надає послуги телефонного зв’язку, інтернет-доступу та телекомунікаційної інфраструктури.

А сьогодні, як повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, дата-центр уражений в Луганську.

-Окрім приємних оку картинок в “ЛНР” не працює ЖОДЕН офіційний сервіс. МВС, міграційна служба, окупацйні адміністрації, МФЦ (аналог наших ЦНАПів) – все оффлайн режим “очі в очі” та з олдскульним папірцем та олівцем.

Деякі ресурси прямо визають, що коли це відновиться – невідомо. Можливо – ніколи.

Прекрасно. Два дні – два дата-центри. Гарна тенденція по ТОТ.

p.s. розбір завалів триває. частина Луганська перекрита. Для повноти картини