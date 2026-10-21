Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – вересні 2026 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 675,2 млн грн податку на прибуток, що на 14,3 відс., або на 84,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

До місцевих скарбниць платниками області сплачено 90 млн грн податку на прибуток, що на 14,4 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2025 року.

Усього до бюджетів усіх рівнів забезпечено 765,2 млн грн податку на прибуток.

Крім того, за три квартали поточного року великими платниками податків, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, до обласного бюджету Миколаївської області сплачено 34,4 млн грн податку на прибуток, що на 10,4 млн грн більше, ніж у січні – вересні 2025 року.

Платники Миколаївщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Дякуємо платникам регіону за їхню працю, створені робочі місця, допомогу українській армії. У свою чергу, податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси.