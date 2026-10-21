Президент США Трамп хоче виселити журналістів із брифінгової зали в Білому домі. Натомість він хоче відновити на її місці критий басейн, повідомляє The New York Times, передає УНН.

Як зазначає видання, Трамп хоче відновити басейн, який 32-й президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році. Тоді він призначався для терапії ніг, уражених поліомієлітом.

Згодом, за часів президентства Річарда Ніксона (керував США у 1969-1974 рр – Ред.) басейн було накрито з метою звільнити місце для представників медіа.

Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну говорив про необхідність виселити журналістів. Зараз дедалі більше людей з його оточення підтримують цю пропозицію. Дехто з наближених до Трампа вважає, що медіа можна перенести до адміністративної будівлі імені Ейзенхауера – це навпроти Білого дому – йдеться в публікації.

У серпні поточного року речниця Білого дому Кароліна Лівітт пішла з посади. Вона заявила, що працюватиме з MAGA Inc., суперполітичним комітетом, пов’язаним з президентом Дональдом Трампом.

Нова речниця Білого дому Кеті Захарія протрималась на посаді ще менше – лише тиждень. Американські журналісти з’ясували, що вона не склала адвокатський іспит, хоча раніше говорила про юридичну практику.