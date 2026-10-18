У новому віденському готелі Magdas незабаром можна буде переночувати на ліжку, зробленому із частин сцени «Євробачення-2026». Для меблів використовують дерев’яні панелі, які ще у травні були частиною величезної конструкції для шоу у Віденській ратуші.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Сцену почали розбирати одразу після фіналу конкурсу. На це пішов тиждень — обладнання важило сотні тонн, а звільнити зал треба було до наступних заходів. Світло, екрани та іншу техніку повернули компаніям, які їх надали для «Євробачення».

Дерев’яним панелям знайшли нове застосування – з них роблять ліжка та інші меблі для готельних номерів. Цей матеріал обрали не лише через його незвичайну історію. Сцена конкурсу була тимчасовою — вона проіснувала лише кілька тижнів, а після шоу стала непотрібною. Архітектори змогли знайти нове застосування якісному дереву.

Magdas будують як екологічний готель, де намагаються повторно використовувати якнайбільше матеріалів. Окрім деталей сцени, тут з’являться склоблоки із старих будівель, відновлений паркет та інші речі, яким дали друге життя. Електрику частково забезпечать сонячні панелі, а для опалення використовуватимуть ґрунтові води.

Відкрити готель на 103 номери планують у травні 2027 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Готель в Одесі може стати першим арештованим активом в Україні для розміщення ВПО