Вночі 18 жовтня на вулиці Ювілейній у м. Баштанка сталася ДТП за участю автомобіля Audi Q7, яким керував 32-річний чоловік, та вантажівки MAN під керуванням 56-річного водія.

За попередніми даними, водій кросовера не впорався із керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі дороги, повідомили в поліції Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення водій та 18-річна пасажирка кросовера отримали тілесні ушкодження та були доставленні до медзакладу, однак від госпіталізації відмовились.

Водій Audi мав ознаки алкогольного сп’яніння, його доставили до медзакладу для проходження огляду, за результатами якого буде встановлено, чи перебував він у стані сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Поліцейські Баштанського райвідділу просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про ДТП, звернутись за тел: (093)788 46 43 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві вранці 14 жовтня у ДТП зіткнулися 48-річний та 73-річний водії – одна машина перекинулася на бік, у іншої відірвало колесо (ФОТО)