Дарчий договір підписали в посольстві України в Празі директор чеського природоохоронного товариства „Česká krajina“ Далібор Достал і директор українського національного парку «Залісся» Тарас Когут.

Про це повідомляє «Чеське Радіо» з посиланням на інформацію чеського природоохранного товариства, передає Інше ТВ.

Три зубри-бики з резервації великих копитних тварин «Міловіце», якою опікується чеське товариство, біля однойменного міста в Середньочеському краї, на території колишнього радянського військового полігону, мають допомогти відновити в українському парку, що лежить на межі Київської й Чернігівської областей, популяцію зубрів, яка скоротилася майже вдвічі через війну Росії проти України.

До повномасштабного вторгнення Росії в парку жили 22 зубри, майже половина з них не пережила бойових дій. Зокрема, загинули всі бики, тож українське стадо тепер не може розплоджуватися. Популяція зубрів опинилася на межі вимирання, і єдиний спосіб урятувати її — це привезти нових биків із європейських тваринництв.

Нинішнє підписання дарчої угоди продовжує співпрацю, про яку було домовлено в листопаді 2024 року, — тоді йшлося про плани подарувати Україні двох зубрів-биків.

Як повідомляло Інше ТВ, резервація великих копитних тварин біля міста Міловіце в Середньочеському краї оголосила збір коштів, що має уможливити перевезення зубрів-биків до українського національного парку «Залісся».