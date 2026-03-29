Резервація великих копитних тварин біля міста Міловіце в Середньочеському краї оголосила збір коштів, що має уможливити перевезення двох зубрів-биків до українського національного парку «Залісся».

Про такий план було оголошено ще майже півтора року тому, пише «Чеське Радіо».

Самих тварин природна резервація «Міловіце» пообіцяла передати безплатно, повідомив у пресрелізі в п’ятницю директор природоохоронного товариства „Česká krajina“, яке відповідає за резервацію, Далібор Достал. Кошти потрібні на ветеринарне обстеження тварин перед перевезенням і оплату їхнього транспортування до України.

За словами Достала, зубрів могли б переправити цієї весни або вже восени.

До повномасштабного вторгнення Росії до України в парку «Залісся», що лежить на межі Київської й Чернігівської областей, було 22 зубри. Бойові дії на території заповідника і подальші обстріли пережила половина дорослих тварин.

Зокрема, не вижив жоден із самців — останній старий бик помер від стресу після вибуху ракети. Тож українське стадо тепер не може розплоджуватися.

Як сказала керівниця дослідницького відділення українського національного парку Вікторія Польська, «нині наша популяція зубрів на межі вимирання, і єдиний спосіб урятувати її — це привезти нових биків із європейських тваринництв».

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2024 року Миколаївський зоопарк провів зубриху Гаю до «нареченого» (ФОТО)