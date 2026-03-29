Як повідомляло ІншеТВ, вчора протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 13 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано. На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебували у тяжкому стані.

Щойно стало відомо, що 13-літня дівчина померла в лікарні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повідомлялося також, що інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району.