У Маріуполі фіксують різке зростання кількості вихідців із Центральної Азії, яких масово завозять для будівельних робіт. Разом із цим загострюється соціальна напруга: місцеві мешканці Лівобережного та Центрального районів скаржаться на систематичні конфлікти, гучні вечірки та порушення громадського порядку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Інше ТВ.

За даними джерел ЦНС, після появи групи мігрантів з Узбекистану в одному з багатоквартирних будинків Лівобережного району там почалися систематичні чіпляння до місцевих жителів. Майже щовечора у дворі влаштовують гучні вечірки, що супроводжуються криками та бійками. Через це жінки бояться випускати дітей самих на вулицю навіть удень.

Також надійшла інформація від мешканця Центрального району Маріуполя, який неодноразово звертався до окупаційної поліції через постійний дим і сморід від мангалів, які розпалюють під його вікнами. Однак щоразу, коли окупаційна поліція дізнавалась адресу, вона відмовлялися виїжджати на місце виклику. Пізніше, чоловікові почали погрожувати й пропонувати або виїхати з міста, або підписати контракт із російською армією.

Така системна реакція силових структур свідчить про те, що від окупаційної влади існує чітка вказівка не чіпати приїжджих із Центральної Азії та всіляко сприяти їхньому вкоріненню в окупованому Маріуполі.

