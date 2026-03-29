Як повідомляло ІншеТВ, на Миколаївщині внаслідок ворожої атаки дрона загинула 13-річна дівчина та ще семеро дітей травмовані.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 березня 2026 року близько 19.50 військові армії рф атакували Миколаївщину БПЛа.

Унаслідок атаки постраждали 10 мешканців одного із селищ Воскресенської територіальної громади, з них 8 дітей, які в цей час перебували у центрі населеного пункту.

Одна дитина – 13-річна дівчинка, від отриманих травм померла у лікарні.

Пошкодження зазнали приватні будинки, автомобілі, магазин та дитяче містечко.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та СБУ вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.