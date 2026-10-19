Сили оборони України спільно зі Стратегічним командуванням НАТО з трансформації за участі та підтримки Спільного центру Україна–НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) розробили дві моделі на основі штучного інтелекту.

Вони призначені для прогнозування ударів ворожих БпЛА поблизу лінії бойового зіткнення та планування застосування української артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обидві розробки представили на семінарі NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre – JATEC у Національному центрі кібербезпеки у Вільнюсі. У заході, присвяченому використанню сучасних ІТ-рішень, штучного інтелекту та машинного навчання в аналітиці, взяли участь близько 30 експертів НАТО та українських військових аналітиків із кількох підрозділів Сил оборони.

Перша модель прогнозує застосування ворожих БпЛА на основі аналізу накопичених даних, погодних умов і поточної ситуації на полі бою. Її вже перевірили на реальних масивах даних, доопрацювали та підготували до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності Збройних Сил України.

Друга модель допомагає планувати застосування артилерії, автоматично формуючи та оцінюючи можливі варіанти дій. Її прототип передали Силам оборони України для тестування та верифікації.

Розробка цих моделей відповідає одному із завдань JATEC: поглибленню співпраці України та НАТО у використанні сучасних ІТ-рішень, штучного інтелекту та машинного навчання у військовій аналітиці.

Як повідомляло Інше ТВ, OpenAI скасувала запуск нової ШІ-моделі через проблеми з безпекою