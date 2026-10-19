У ніч на 19 жовтня росіяни двічі за кілька годин атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи.

Під час першої атаки, попередньо, ракета влучила в будівлю медичного центру в Деснянському районі, ще одна – в нежитлову будівлю в Дніпровському. Загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Після другого російського удару по Києву наземні станції метро “Чернігівська” і “Лісова” на червоній гілці тимчасово закрили на вхід і вихід. Через масований обстріл пошкоджено наземну станцію метро, колії та кабельну мережу. На місці працюють фахівці з відновлення колій і мереж метрополітену.

Внаслідок російського удару у Києві пошкоджено також будівлі льодової арени і школи.

У Соломʼянському районі, де уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок, постраждали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці.