«Важлива була доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого. Дякую нашим воїнам. Є результати на фронті.



Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області. Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року.



Продовжуємо тиснути на фронті. Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання.

А особливо відзначу сьогодні 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, що виконує завдання на Олександрівському напрямку. Дякую за впевнені штурмові дії та хороше планування бойових дій.



Дякую воїнам 128-ї окремої важкої механізованої бригади, яка воює теж впевнено та знищує сили окупанта на напрямку Запоріжжя. Дякую 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем та 414-й окремій бригаді безпілотних систем. Дякую вам, воїни, за відмінні результати у знищенні окупантів на Донеччині.



Дякую нашим штурмовим підрозділам на Покровському напрямку. Ще варто відзначити воїнів 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ за вчасну і влучну доставку наших далекобійних санкцій на територію Росії. І також дякую за влучність воїнам СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим розвідкам – ГУР та СЗР. Дякую всім вам!»

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