В Україні у понеділок, 19 жовтня, помірні, вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі; вночі на заході, вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі, повідомив Iнтерфакс.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни – південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°; в західних областях вночі 5-10°, вдень 8-13°.

У Києві в ніч на понеділок помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 жовтня найвища температура вдень була 23,3 в 2019 р., найнижча вночі -4,8 в 1882 р.

У вівторок, 20 жовтня, в Україні невеликі дощі, лише вночі на сході країни, вдень на Лівобережжі без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, на південному сході країни до 20°; в західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Києві у вівторок місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.