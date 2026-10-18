Про це повідомив міський голова Миколаєва Сінкевич.

-На 20-30 хвилин перекриваємо проспект Центральний на ділянці від вулиці Інженерної до Малої Морської.

КП «ЕЛУ автодоріг» працює на місці: комунальники очищують зливову каналізацію, щоб забезпечити відведення води.

Будьте уважні та обережні. Враховуйте тимчасове обмеження руху під час планування маршруту. Про відкриття руху – повідомлю окремо.

І на 18.30 Рух цією ділянкою Центрально проспекту уже поновлений, повідомив Сєнкевич і подякував робітникам за оперативність.