Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) готується розпочати першу в історії космічну місію з доставки на Землю зразків ґрунту з Фобоса — одного з двох супутників Марса.

Запуск космічного апарата в межах проєкту Martian Moons eXploration (MMX) заплановано на вівторок, 20 жовтня, за допомогою нової японської ракети-носія H3. Місія триватиме близько п’яти років та має на меті розкрити таємницю походження супутників Червоної планети.

Про це пишуть The Guardian та Associated Press, передає «Шелтер».

Науковці прагнуть з’ясувати, чи є Фобос і менший супутник Деймос уламками від масштабного зіткнення космічного тіла з Марсом, чи це астероїди, захоплені гравітацією планети з інших куточків Сонячної системи. Окрім того, аналіз ґрунту дасть змогу оцінити можливість використання Фобоса як проміжної бази для майбутніх пілотованих експедицій на Марс.

Японія очолює цю міжнародну місію, залучивши технології та обладнання NASA, Європейського космічного агентства (ESA), а також космічних агентств Франції та Німеччини. Раніше спроби дослідити Фобос із посадкою на поверхню здійснювала Росія (зокрема під час невдалої місії 2011 року), однак супутники Марса досі залишаються детально не вивченими.

Шлях космічного апарата до околиць Марса триватиме до серпня 2027 року, а загальна відстань польоту складе від 500 до 600 мільйонів кілометрів. Протягом наступних трьох років MMX перебуватиме поблизу Фобоса, збираючи наукові дані.

Ключові етапи та технологічні рішення місії:

2029 рік: на поверхню Фобоса висадиться франко-німецький ровер «Ідефікс» (Idefix), який протягом 100 днів досліджуватиме топографію та радіаційний фон для вибору безпечного майданчика посадки основного апарата;

на поверхню Фобоса висадиться франко-німецький ровер «Ідефікс» (Idefix), який протягом 100 днів досліджуватиме топографію та радіаційний фон для вибору безпечного майданчика посадки основного апарата; Збір зразків: науковці планують зібрати щонайменше 10 грамів ґрунту за допомогою двох методів — американської системи стисненого газу для збору поверхневого пилу та японського бура для забору проб із глибини близько 2 см;

науковці планують зібрати щонайменше 10 грамів ґрунту за допомогою двох методів — американської системи стисненого газу для збору поверхневого пилу та японського бура для забору проб із глибини близько 2 см; 2031 рік: повернення термозахисної капсули зі зібраними зразками на Землю з приземленням на території Австралії.

Складність посадки полягає в наднизькій гравітації Фобоса, яка становить лише дві тисячні від земної. Щоб запобігти відскоку апарата, дослідницький модуль оснащено спеціальним чотириопорним шасі з амортизацією та колесами для пересування зі наднизькою швидкістю.

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