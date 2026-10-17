Як повідомляло ІншеТВ, у Підмосков’ї 5 людей ушпиталили з підозрою на мавпячу віспу

Тепер стало відомо про те, що у Санкт-Петербурзі 16 жовтня госпіталізували ще чотирьох жителів із підтвердженим діагнозом віспи мавп. Стан усіх інфікованих оцінюють як середньої тяжкості, а санітарні служби проводять дезінфекцію контактних зон.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на санітарні служби.

Фахівці “Росспоживнагляду” розпочали епідеміологічне розслідування для виявлення контактних осіб. У міській лікарні, куди доправили пацієнтів, видали припис на проведення термінової дезінфекції приміщень.



Нові випадки підозри на віспу мавп Mpox викликали підвищену тривогу в суспільстві, оскільки вони збіглися в часі зі смертельним інцидентом в Іркутській області. Там на початку жовтня через важку форму пневмонії померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, після чого під карантин та ізоляцію потрапили близько 200 осіб через побоювання спалаху легеневої чуми. Хоча офіційні структури РФ заперечують наявність чуми у померлої, закриття лікарень на карантин спровокувало хвилю паніки.