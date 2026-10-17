Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) закликав українців зрозуміти, врешті, що інформаційна війна – це теж війна, і зброя інформаційної війни так само нищить людей і державу. А тепер на озброєння поставлений ШІ.

-Будьте пильні: як вас вводять в оману генеративними ІПСО у інформаційній війні. І болотяні, і ті, що іменуються “своїми”.

Досліджуючи в СБС вкотре технологічні виклики та ризики 2027 року, відношу цей спосіб (різновид когнітивних операцій), як одну з загроз зі стратегічним впливом.

Тому поясню простою мовою, як це працює.

Коли ви ставите питання у пошуковику в інтернеті до прикладу, “чому сталося Х?” або аналогічні “теми-мішені” чи й не мішені -миттєво отримуєте готову відповідь, згенеровану чат-ботом з просторів безмежного, і це дуже зручно. Але слід розуміти, звідки ця відповідь береться.

Чат-бот шукає інфо серед множинних джерел новин та текстів і видає вам зазвичай змістовну відповідь, а нижче умовний гугл вивішує декілька десятків сторінок блакитних посилань на сайти. Звісно, читати одненьку збірну відповідь зручно та швидко, лише варто усвідомити: штучний інтелект правди не знає. Він переказує інтернет в буквальному сенсі.

рф це зрозуміла однією з перших і ось що колотить, технологічно та направлено отруюючи штучний інтелект мільйонами фейкових статей: з 2022 року набрала обертів та працює мережа сайтів “Правда”- під дві сотні сайтів десятками мов. Щоденно ці сайти розміщують 10-20 тисяч однотипних статей, що становить 4-6 млн статей щороку. Ці статті пишуться не для людей. Вони пишуться для машин.

Далі так: коли на будь-яке одне фейкове твердження пропаганди створено 20 тисяч статей, розміщених різними мовами на сотнях сайтів, які ще й посилаються одне на одне, машина бачить: про це пишуть багато джерел, отже, схоже на правду. І вивалює вам брехню у притаманній чат-боту описовій, але впевненій манері, ще й безоціночним нейтральним тоном. Без акцентів чи слідів пропагандиста, без іконки “россия 1” у кутику, просто як факт.

Десяток досліджених найпопулярніших чат-ботів у світі станом вже на сьогодні у третині випадків споживають та видають наративи з російських фейків. Машина охоче відповідає на ваше питання “чому сталося Х?”, навіть якщо Х- вигадка, тобто брехня сидить вже у питанні. Чотири з десяти ботів відповідали ствердно ще в 2024 році на питання “чи спалили бійці “Азову” опудало Трампа?”, і давали посилання на джерела,- протестуйте. Таких прикладів тисячі. За Мадяра та Птахів у тому числі,- хробак біснується щопіздюлини.

Хробачим фермам тролів ми поступаємося у цій війні. Хоча власних тролів і наплодилося цілий прошарок.

Тут нема зради, не буде й порад,- лиш підсвітив загрозу, що у фокусі вивчення серед десятків інших викликів сьогодення та майбутнього.

Критичне мислення не варто делегувати. Навіть найрозумнішій машині. Вмикайте клепку і завжди перевіряйте джерело та інформацію.

Ми встоїмо. Москва ляже.