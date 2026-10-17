Уздовж узбережжя Перської затоки в Ірані часто лунає музика в стилі «бандарі» — народні мелодії з характерними ритмами барабанів і плесканням у долоні. Вона зазвичай долинає з дерев’яних човнів, коли рибалки вирушають у море на світанку. Проте цього тижня чоловіки вирушили в море зовсім за іншим «уловом».

Про це пише The Telegraph.

Сотні рибалок на невеликих човнах і суднах для проведення рятувальних робіт розсіялися теплими водами Ормузької протоки. Вони полювали на iPhone, французькі парфуми та інші товари, що опинилися у воді після того, як 14 жовтня затонуло судно GFS Pride.

«Ми збираємося разом і прямуємо до Ормузької протоки, — каже один із чоловіків. — Почули, що затонув контейнеровоз, тож їдемо збирати iPhone і парфуми».

У Сінгапурі, під прапором якого ходило судно, повідомили, що воно затонуло після пожежі на борту. Усіх 21 члена екіпажу вдалося евакуювати, ніхто з них не постраждав.

Невеликий човен намагається буксирувати повнорозмірний морський контейнер. Фото: Reuters

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що судно відхилилося від курсу, потрапивши на «несанкціонований і небезпечний» маршрут, де підірвалося на морській міні. Це спричинило пожежу, внаслідок якої судно пішло на дно разом із понад 2500 контейнерами.

Хоча від початку війни наприкінці лютого Іран атакував десятки суден, майже жодне з них не затонуло.

GFS Pride стало другим судном, що затонуло протягом доби, і лише третім за весь час війни (першим було судно Cape Dao під прапором Антигуа і Барбуди, яке постраждало під час атаки 23 вересня).

Останніми днями кількість атак КВІР на судна в протоці та навколо неї різко зросла — це найвищий показник від початку війни. Водночас військово-морські сили КВІР, попереджаючи інші судна про небезпеку, закликали місцевих рибалок бути обережними й оминати контейнери, що дрейфують на поверхні води. «Якщо Америка піде, протока відкриється»

У п’ятницю Іран пов’язав питання відновлення судноплавства в Ормузькій протоці з виведенням американських військ із регіону. Речник збройних сил, бригадний генерал Мохаммад Акрамінія, попередив: якщо війська США залишаться, іранські сили їх витіснять.

Він заявив: «Якщо Америка покине регіон, Ормузька протока відкриється, за участі держав регіону буде встановлено колективну безпеку, а стан світової економіки покращиться. Якщо ж вона не піде — ми її виженемо».

Бригадний генерал Акрамінія поклав на США відповідальність за відсутність безпеки на схід від протоки. Він закликав судновласників користуватися коридором, визначеним збройними силами Ірану, запевнивши, що судна, які дотримуватимуться цього маршруту, будуть у безпеці.

Крім того, у п’ятницю командування регулярних військово-морських сил Ірану повідомило, що «відстежувало» пожежу на борту танкера-порушника в Оманській затоці. Це судно вимкнуло системи відстеження та намагалося перетнути «заборонену зону».

Тим часом, по інший бік Аравійського півострова, точилися бої за ще один життєво важливий для світу судноплавний шлях. Хусити посилили облогу міста Таїз — третього за величиною в Ємені — і просунулися вперед на кількох напрямках.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії заявила, що «перехопила та знищила» балістичні ракети й безпілотники в районі Ер-Ріяда та інших місцевостях.

Речник коаліції, генерал-майор Туркі аль-Малікі, повідомив, що сили коаліції збили балістичну ракету, яка прямувала до порту Янбу на узбережжі Червоного моря, знищили дві крилаті ракети над Червоним морем, а також збили три безпілотники над Ер-Ріядом і південними регіонами королівства.