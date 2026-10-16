У Московській області рф п’ятьох людей відправили на 21-денний карантин через ймовірне зараження на мавпячу віспу. російські санітарні відомства розпочали епідеміологічне розслідування.

Про це повідомляють пропагандистські «Интерфакс» та Telegram-канал «Mash», передає Громадське.

Так, п’ятьох жителів підмосковного міста Жуковський ушпиталили з однієї квартири. Це троє чоловіків та дві жінки віком від 21 до 35 років.

Ймовірно, 10 жовтня вони контактували з носієм інфекції, після чого звернулися по медичну допомогу. Усіх пацієнтів відправили на тритижневий карантин.

У місцевому управлінні Росспоживнагляду підтвердили інцидент і заявили про початок санітарно-епідеміологічного розслідування. У відомстві також видали припис на проведення дезінфекції.

У Міністерстві охорони здоров’я Підмосков’я стверджують, що стан госпіталізованих задовільний, а клінічних проявів захворювання у них наразі немає. Водночас аналізи на віспу мавп у пацієнтів, за даними медіа, ще не брали, тому діагноз офіційно не підтверджений.

Більше про мавпячу віспу

Як розповіли в Міністерстві охорони здоров’я України, віспа мавп, яку у ВООЗ домовились називати mpox, — це віспоподібне захворювання, спричинене вірусами родини поксвірусів. Віспа мавп поділяється на типи Clade 1 та Clade 2, причому останній зустрічається у варіантах 2а і 2b. Clade 1 вважають більш заразним і смертоносним.

За симптомами воно дуже схоже на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт із висипом на тілі інфікованої людини, через кашель або чхання, торкання одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на мавпячу віспу. Також можна заразитися від інфікованих тварин.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась переважно у країнах Центральної та Західної Африки. В Україні перший випадок зараження мавпячою віспою підтвердили у вересні 2022 року.

Останній масштабний спалах хвороби розпочався у 2024 році. Цього разу епіцентром стала Демократична Республіка Конго — на неї припадає понад 90% від усіх зареєстрованих у світі випадків. Зокрема, протягом цього року в країні задокументували понад 16 тисяч імовірних інфікувань, 575 людей померли.